UBA》感謝輪椅籃球選手陳易成支持 「Fubon Angels」南珉貞驚喜現身

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度大專校院籃球聯賽決賽於4月17日至19日在臺北小巨蛋登場，今舉辦賽前記者會，「Fubon Angels」成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球選手陳易成加油打氣。

大專體總為推廣運動平權，近年在UBA決賽中也會進行輪椅籃球公益賽，輪椅籃球選手陳易成今出席賽前記者會，由於他相當喜愛南珉貞，2025年大洋洲際盃比賽時曾披著這位「Fubon Angels」人氣成員的毛巾，主辦單位今特別邀請南珉貞擔任神秘嘉賓。

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南珉貞當時就曾在陳易成披著毛巾的照片下方留言加油打氣，今更現身助陣，陳易成秀出手機桌布裡南珉貞的照片，讓南珉貞笑開懷，她表示，「我有看到他帶著我的毛巾出國的照片，很高興可以成為大家的力量，想當面跟你們說謝謝。」

南珉貞透露，對於輪椅籃球隊的拚戰精神相當感動，自己在南韓時也曾為輪椅籃球隊應援，現在在台灣也有一定知名度，盼發揮自己的影響力，讓這項運動被更多人看見。

陳易成在2025年大洋洲際盃比賽期間披著南珉貞毛巾。（帕總提供）

南珉貞。（記者盧養宣攝）

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

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