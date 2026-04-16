自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》感謝輪椅籃球選手陳易成支持 「Fubon Angels」南珉貞驚喜現身

2026/04/16 16:29

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度大專校院籃球聯賽決賽於4月17日至19日在臺北小巨蛋登場，今舉辦賽前記者會，「Fubon Angels」成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球選手陳易成加油打氣。

大專體總為推廣運動平權，近年在UBA決賽中也會進行輪椅籃球公益賽，輪椅籃球選手陳易成今出席賽前記者會，由於他相當喜愛南珉貞，2025年大洋洲際盃比賽時曾披著這位「Fubon Angels」人氣成員的毛巾，主辦單位今特別邀請南珉貞擔任神秘嘉賓。

南珉貞當時就曾在陳易成披著毛巾的照片下方留言加油打氣，今更現身助陣，陳易成秀出手機桌布裡南珉貞的照片，讓南珉貞笑開懷，她表示，「我有看到他帶著我的毛巾出國的照片，很高興可以成為大家的力量，想當面跟你們說謝謝。」

南珉貞透露，對於輪椅籃球隊的拚戰精神相當感動，自己在南韓時也曾為輪椅籃球隊應援，現在在台灣也有一定知名度，盼發揮自己的影響力，讓這項運動被更多人看見。

陳易成在2025年大洋洲際盃比賽期間披著南珉貞毛巾。（帕總提供）陳易成在2025年大洋洲際盃比賽期間披著南珉貞毛巾。（帕總提供）

南珉貞。（記者盧養宣攝）南珉貞。（記者盧養宣攝）

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）Fubon Angels啦啦隊韓籍成員南珉貞驚喜現身，為輪椅籃球員陳易成加油。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中