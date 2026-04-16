風速少女！鹿港競速溜冰選手施依岑 前進南韓摘金

彰化縣鹿江中小學的學生施依岑，天天自律練習兩小時，汗水換來甜美果實。（鹿江提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港之光！彰化縣鹿江國中小2年級學生施依岑，前進南韓參加南原國際公開賽，勇奪競速溜冰女子10000公尺淘汰賽第一名，全校師生都與有榮焉。校長黃俊偉表示，施依岑非常自律，天天都會利用晚間練習2個小時，優異的表現都來自汗水的付出。

黃俊偉指出，施依岑從念文開國小就是競速溜冰的選手，雖然該校沒有體育班，但施依岑進入鹿江後，仍然天天都到鹿港文小六溜冰場練習，這也是全縣唯一符合全國賽規格的練習場。

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黃俊偉表示，施依岑天天到溜冰場報到，阿公都是最佳的陪伴者，尤其是面對比賽成績的起伏，總是為孫女加油打氣。施依岑的個性很沉著，從小在運動場的磨鍊，以及面對比賽的高強度張力，總是沉得住氣，因為依岑認為這是自己喜歡的事，就要全力以赴。

鹿港競速滑冰實力崛起，先有女將施沛妤在杭州亞運奪金，後有施依岑接棒，兩人同樣都是來自文開國小，也陸續在國際賽事中嶄露頭角，都是鹿港之光。

彰化縣鹿江中小學的學生施依岑，天天自律練習兩小時，汗水換來甜美果實。（鹿江提供）

彰化縣鹿江中小學的學生施依岑，前進南韓以競速溜冰摘金。（鹿江提供）

鹿港之光！競速溜冰選手施依岑，前進南韓參賽摘金。（鹿江提供）

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