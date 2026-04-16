MLB》火球揮空率逾43％！大谷投出鬼神表現 專家盛讚：正朝塞揚獎邁進

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天只投不打，繳出6局10K失1分的優質先發，幫助道奇以8：2擊敗大都會，收下本季第2勝。《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）盛讚「投手大谷」正朝塞揚獎之路邁進。

大谷翔平今天主投6局用95球，僅被敲出2支安打失1分，飆出本季單場新高的10次三振，最快球速達100.4英哩（約161.6公里），全場製造22次揮空，這是他效力道奇以來的單場最佳紀錄，其中13次來自速球，創下生涯單場新猷，火球讓對手的揮空率是驚人的43.3％。大谷翔平連續32.2局無責失分刷新日本紀錄，這也是自2021年塞揚名投薛哲（Max Scherzer）之後，道奇隊史最長紀錄。

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大谷本季先發3場奪下2勝，目前繳出防禦率0.50、WHIP0.72、被打擊率0.113和三振率9.00等頂尖數據，更恐怖的是，作為打者的他同時還貢獻了5轟、10打點以及0.910的OPS，鬼神表現只能用「異次元」來形容。

知名大谷翔平鐵粉、《FOX Sports》分析師韋蘭德在社群平台盛讚大谷表現，「多麼完美的開季！他正朝塞揚獎之路邁進。」《紐約郵報》也罕見稱讚大谷翔平的投球表現，投出「早安、午安、晚安」，讓對手毫無招架之力，只能早早回家睡覺的驚人好投，這場比賽再次證明他以一名「全職投手」的身分重返巔峰。

大谷翔平。（路透）

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