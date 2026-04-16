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田徑》看到帥氣許光漢緊張但不分心 「跨欄甜心」張博雅：專注在自己身上！

2026/04/16 17:06

張博雅（左二）出席運動品牌開幕剪綵儀式。（記者吳孟儒攝）張博雅（左二）出席運動品牌開幕剪綵儀式。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「跨欄甜心」張博雅、「拳擊女王」陳念琴今天與藝人許光漢一同出席Nike台北品牌體驗店開幕剪綵儀式，而儘管在比賽中見過大風大浪，但張博雅笑說，自己出席活動還是很緊張，會不時跟自己對話，要專注在自己身上。

高人氣的許光漢現身就成為現場焦點，不少民眾都到Nike店面圍觀，現場媒體更是大陣仗，張博雅表示，她有看過許光漢演出的《想見你》，本人確實很帥，只是她出席活動向來都很緊張，只能不斷在內心告訴自己要將注意力放在自己身上。

張博雅本季狀態不錯，在2月亞洲室內田徑錦標賽摘60公尺跨欄金牌，3月於中國陝西舉行的室內田徑大獎賽，再以8秒07刷新全國紀錄奪金，上月底在全國大專校院田徑公開賽回歸本項100公尺跨欄也以13秒23的成績摘金，她今出席活動時笑說：「室內賽有銜接到100公尺跨欄，今年狀態算很不錯，可以期待一下亞運。」

已經達標名古屋亞運標準的張博雅也將持續透過比賽累積經驗，她下週將赴日本參加日本大學運動會，返台後緊接參加全國大專運動會，以及新北國際田徑公開賽，此外，也會安排至日本移地訓練，跟當地跨欄高手交流，讓自己再次進化。

張博雅（左）、陳念琴（右）（記者吳孟儒攝）張博雅（左）、陳念琴（右）（記者吳孟儒攝）

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