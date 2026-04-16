新竹縣全中運提前奪雙金 湖口國中橫掃複合弓男女雙金

全中運部分賽事已提前開賽，新竹縣湖口國中橫掃複合弓男女雙金。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕115年全國中等學校運動會（全中運）本週六（18日）將於嘉義縣開幕，部分賽事已提前開賽，新竹縣湖口國中射箭複合弓國女團體組林姿妤、楊芷瑄、王晶金與國男團體組何畯秝、張少麒、許晉維，展現沉穩的心理素質，為新竹縣摘下本屆全中運的第一、二面金牌！

開幕前新竹縣雙金入袋，目前累計12面獎牌，縣長楊文科聞訊大讚選手們展現新竹縣競技體育的堅強實力，相信雙金將發揮定海神針的作用，為後續登場的選手們注入勇氣與奪牌信心。

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教育局長蔡淑貞表示，截至目前，新竹縣全中運代表隊已斬獲2金、5銀、5銅，共12面獎牌，更有多項獲得前八名佳績。湖口國中王晶金、許晉維也在複合弓國中混雙組奪下銀牌；新豐國中蘇顥語（國男組自由車場地賽-個人追逐賽）與仰德高中劉超然、謝易錡、彭成愷（高男組自由車場地賽-團隊競速賽）在自由車項目為新竹縣拿下兩面銀牌；仰德高中彭成愷在高男組自由車場地賽-競輪賽、爭先賽一人拿下2面銅牌，共計斬獲2銀2銅的佳績。

跆拳道方面則踢下1銀3銅佳績，包含竹東國中林玟汝（國女組跆拳道對打44公斤級）獲得銀牌、湖口國中賈均晏（國男組跆拳道對打59公斤級）、竹東國中梁哲睿（國男組跆拳道對打48公斤級）與富光國中范雲昕（國女組跆拳道對打46公斤級）3面銅牌。

此外，橫山國中歐芮媛在國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽拿下銀牌。

蔡淑貞表示，今年新竹縣代表隊由622名隊職員組成，參與17個運動項目（田徑、自由車、跆拳道、射擊、競技體操、游泳、桌球、羽球、柔道、舉重、射箭、軟式網球、拳擊，角力及擊劍）規模超過過去歷屆人數，創下新竹縣新高。邀請縣民共同為新竹縣代表隊加油喝采！

富光國中范雲昕（右2）獲國女組跆拳道對打46公斤級銅牌。（擷取自新竹縣政府官網）

竹東國中梁哲睿（左 ）國男組跆拳道對打48公斤級銅牌、竹東國中 林玟汝（右 ）獲國女組跆拳道對打44公斤級銀牌。（擷取自新竹縣政府官網）

新豐國中蘇顥語（左）獲自由車場地賽-個人追逐賽銀牌、仰德高中彭成愷（右）獲自由車場地賽-競輪賽銅牌。（擷取自新竹縣政府官網）

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