桌球》力退南韓組合闖進女雙4強，黃愉偼/蔡昀恩創合拍最佳戰績

蔡昀恩（左）、黃愉偼攜手打敗南韓組合闖進女雙4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫隊「黃蔡組合」黃愉偼/蔡昀恩，今天在2026年WTT哈維若夫支線賽女單8強賽，以3:1力退南韓組合崔海恩/金成珍闖進4強，締造兩人合拍以來最佳戰績，下一場將和世界排名74的斯洛伐克組合庫庫可娃/瓦拉蒂爭奪決賽門票。

去年和簡彤娟攜手摘下萊茵魯爾世大運女雙銅牌的「風城小辣椒」蔡昀恩，這一站改和黃愉偼搭檔，也是兩人繼馬斯開特挑戰賽挺進8強之後，今年第二度合作。

請繼續往下閱讀...

世界排名195的黃愉偼/蔡昀恩首輪先以3:1擊敗斯洛伐克女將拉波索娃和法國蔻克的跨國組合；崔海恩/金成珍則以直落三扳倒威爾斯小將赫爾西和英國華裔好手何天天。

面對陌生的南韓對手，黃蔡配一開賽就火力全開，7:0強勢開局後，很快地以11:3拿下首局；次局又在9平時連拿2分，11:9再下一城。南韓組合第3局展開反攻，黃蔡配無謂失誤偏多，1:4開局後一路落後，5:11讓出。第4局，台灣組合重整旗鼓，開局就連拿3分，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，蔡昀恩連續反手搶攻得手、黃愉偼也展現接發球擰拉功夫，持續保持領先，最終以11:6奏捷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法