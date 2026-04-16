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韓職》隊友守備不幫忙！先發5局失3分無責失 王彥程苦吞旅韓首敗

2026/04/16 20:16

王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方X）王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天迎來本季第4場先發，投1休4面對三星獅，無奈隊友守備和打擊都不幫忙，單場還出現3次失誤，主投5局飆6K失3分，全都不是自責分，韓華鷹終場以1：6不敵三星獅，近期苦吞6連敗，王彥程悲情拿下韓職生涯首敗。

王彥程首局控球不穩，在1出局後先是對金智讚投出觸身球保送，崔炯宇獲得四壞球保送，王彥程及時回穩，讓洋砲狄亞茲（Lewin Diaz）敲出右外野飛球出局，最後三振掉柳志赫化解一三壘有人的失分危機。

王彥程2局上先是三振姜珉鎬，但二壘手河周錫發生要命失誤，更讓三星獅跑者全炳祐推進至二壘，下一棒李在賢適時擊出安打，幫助三星獅先馳得點。王彥程第3局再度出現狀況，投出保送後，柳志赫擊出游擊滾地球，但韓華鷹游擊手朴正賢出現傳球失誤，形成一二壘有人，儘管王彥程三振掉了姜珉鎬，但卻被全炳祐、李在賢連續敲出安打掉2分，三星獅取得3分領先。

王彥程4、5兩局無失分，總計主投5局用95球，被敲6安失3分，責失分為0，另有4次保送和6次三振，最快球速達148公里，防禦率為1.59。韓華鷹只靠著姜白虎的高飛犧牲打破蛋，三星獅7、8局再添2分和1分，終場以6：1贏球，近期豪取6連勝，7局失1分的三星獅洋投胡拉多（Ariel Jurado）進帳本季第2勝。

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