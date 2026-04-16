全中運射箭》新北明德高中陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨 首次參賽就摘金

首次參加全中運的簡苡倫（左）、陳彥廷（中）、羅名蓨（右）就成功摘下國男組射箭反曲弓男團金牌。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北市明德高中國中部的陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨，今天在115學年全中運射箭反曲弓國男組團體金牌戰射下花蓮自強國中，勇奪金牌，3位小將首次參加全中運就帶回金牌，令教練團驚喜不已。

明德高中為國內射箭名校，近年培育出湯智鈞、戴宇軒、風佑築等亞、奧運國手，而這次國男組參賽選手為陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨，其實3人是到今年才逐漸站穩腳步，不過在青年盃、總統盃的團體賽都未能登上頒獎台，關鍵是沒有太多大賽經驗，教練團這次全中運就是設定先衝擊前3名，想不到他們首次參賽就一鳴驚人。

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陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨連兩場以5：1打敗台南土城高中、台東縣東大體中，再以6：0完封台北北安國中，首次參賽就拿下爭金門票。進入決賽，對上自強國中，陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨跟對手戰成4：4平手，最終經由加射驚奇摘金。

教練林芳瑜表示，國三的陳彥廷、羅名蓨和國二的簡苡倫，之前全國賽事都輸在經驗，不過透過青年盃、總統盃雖然都止步8強，但藉由兩場大賽的經驗累積，3人的穩定性都有進步。

至於能在全中運奪金的關鍵，林芳瑜透露，在4月連假期間，在學校就提前想營造決賽舞台的氛圍，並播放全中運的歌曲，讓3位選手彷彿就像在比全中運，同時模擬各種情況，包括加射等情境，另外高中的學長姐也會經驗分享，讓陳彥廷、簡苡倫、羅名蓨快速增加經驗。

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