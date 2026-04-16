桌球》連退兩名華裔女將 黃愉偼首度闖進支線賽女單8強

合庫女將黃愉偼連闖2關，挺進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕去年萊茵魯爾世大運勇奪女單銀牌的合庫女將黃愉偼，今晚在2026年WTT哈維若夫支線賽女單16強戰，以3:1力克德國華裔好手萬遠闖進8強，寫下個人在WTT賽事女單最佳戰績，下一輪將遭遇摩納哥老將楊曉欣。

世界排名83的黃愉偼名列大會第7種子，首輪輪空，次輪對上世界排名166的英國直拍橫打好手何天天，首局就以11:0給對手下馬威，次局也以11:5輕鬆拿下。不料，第3局起風雲變色，黃愉偼在7:5領先下被對手打出一波6:1的反擊，8:11丟掉；第4局更是開局連丟8分，4:11失守。決勝局，黃愉偼重新上緊發條，在開局5:1領先下雖一度被追到5:4，但在暫停過後穩住陣腳連拿4分，最終11:6過關。

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黃愉偼在去年清奈球星挑戰賽16強曾以1:3遭世界排名104的萬遠逆轉，今天再度交鋒，賽前也做足功課，開賽後勢如破竹，以11:4、11:4連下兩城，但第3局遭遇亂流，開局就陷入1:5落後，隨後以6:11讓出。關鍵第4局，黃愉偼克服開局3:6落後，利用強勢的正手拍打出一波5:1攻勢，逼得對手叫暫停；重回比賽後，黃愉偼依舊主動起板，10:7率先聽牌，萬遠也展現韌性，連續正手強力進攻，化解2個賽末點，逼出黃愉偼的暫停。暫停結束後，萬遠接發球正手搶攻掛網，黃愉偼有驚無險以11:9獲勝。

世界排名144的蔡昀恩在32強賽以0:3不敵世界排名33的澳洲頭號種子劉楊子；第一次挑戰成人層級國際賽的16歲台南小將陳忞昕在資格賽連贏3場闖進正賽，但首輪以1:3敗給世界排名120的日本女將木村香純，無緣晉級32強。

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