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中職》初登板強碰富邦 獅19歲大物渴望職業首勝

2026/04/16 19:12

統一獅張宥謙。（記者陳志曲攝）統一獅張宥謙。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅總教練林岳平今天明言，19歲的張宥謙在19日迎接本季初登板，強碰富邦悍將，進職棒後在一、二軍都還沒嚐過勝投滋味的他，坦言非常渴望第一勝。

張宥謙是2024年選秀獅隊第2指名，亦是極力栽培的新秀，今年在公辦熱身賽投2場10.1局無自責分，防禦率0，不過在二軍合計14場出賽正是0勝（4敗），去年在一軍先發1場投4局，防禦率2.25。

張宥謙表示，去年在二軍局數沒有拉到太多（只有1場投到5局），接近季末有點疲勞就沒上場，「所以現在對勝投滿渴望的，目標當然是拿下職棒第一勝。」

今年從公辦熱身賽就迅速進入狀況，張宥謙自評穩定性比去年更好，「比較不會有太多離譜的壞球，指叉球的控制也有進步。」而獅隊今年還有另外4位先發江少慶、胡智爲、林詔恩、郭俊麟競爭，張宥謙也說，開季後有發現本土輪值越來越有競爭感，「我知道自己還有很多地方要加強，但年輕人就是要去拼。」

昔日中職第一土投江少慶加入獅隊，張宥謙回憶開訓時的趣事，「那時第一次見到，獅隊有發『七分袖』，我們穿起來很鬆，但他穿起來很像在穿緊身衣，真的很壯⋯」雖然張宥謙在中職官網的重量顯示68公斤，但今年已強化至77至78公斤。

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