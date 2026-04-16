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UBA》北市大男籃成功重返一級 總教練范峻誠下季有遠大目標

2026/04/16 19:56

北市大學總教練范峻誠（左）、隊長馬友程。（記者盧養宣攝）北市大學總教練范峻誠（左）、隊長馬友程。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕北市大學在114學年度UBA大專籃球聯賽公開二級闖進4強，成功重返一級，總教練范峻誠表示，希望下季回到一級不再只是力拚保級，要把目標放得更遠，力拚8強。

北市大學在113學年度僅拿2勝掉到2級，本季成功闖進4強，並在準決賽以81：65淘汰文化大學，成功闖進明天小巨蛋的公開二級決賽，將與台灣科大爭冠。

范峻誠今與北市大隊長馬友程出席決賽記者會，對於成功率隊重返一級，范峻誠指出，團隊在二級這一年都以回到一級為目標，因此很常與一級強權健行科大、國立體大等隊進行練習賽，累積更多經驗，「不只是要把二級的比賽打得漂亮而已，而是要為回一級做準備，跟一級強隊比賽才能知道問題在哪裡，尤其跟國體比很常被『洗臉』。」

范峻誠透露，賽季期間遇到傷兵潮，大一後衛張緯楷複賽前遇到車禍意外，超過一個月無法練球，中鋒林亮宏也遇到手掌傷勢，「從複賽到決賽都沒有這兩位主力，也會想說會不會最後敗給傷病，但這批球員很團結，我很感動。」

范峻誠2023年接下北市大主帥一職，入隊招收的第一批球員下季就將升上大四，他也希望親手栽培的子弟兵能在這一年迎來收割，「我希望下一季不只是保級，他們跟了我四年，希望能試著做個夢拚8強。」

范峻誠過去是健行科大助理教練，子弟兵雖是首度「攻蛋」，但他對小巨蛋並不陌生，「以前都是以助理教練身份踏進來，這次是總教練，感覺還是很不一樣，尤其看到上面掛著我們的旗子還是很感動。」

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