UBA》曾經的籃球逃兵！國體大隊長胡晉豪感性：跟以前的自己和解

胡晉豪。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在高二因厭倦籃球成為「籃球逃兵」，導致當時進入小巨蛋只能當啦啦隊，國立體大隊長胡晉豪打籃球已經10年，如今終於憑藉自己的努力，幫助國體大再度重返4強，他也喜迎生涯首度站上台北小巨蛋比賽的機會，他今天就感性表示，這次打進小巨蛋，總算能跟以前的自己和解。

由於國體大睽違許久再度進軍小巨蛋，今天賽前記者會總教練桑茂森、胡晉豪還有點迷路找不到進場門口。

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不過，胡晉豪其實高二有隨東泰高中進入小巨蛋，只是他那年因不喜歡練球，甚至討厭籃球就直接逃離球隊，最後雖然歸隊繼續籃球生涯，但他因沒有報名，進到小巨蛋卻只能坐在板凳席後方的加油區當啦啦隊。

進入國體大，胡晉豪就不斷求進步，從去年更開始迎來人生很多的「第一次」，首次征戰世大運、首次當隊長，如今又是首次站上小巨蛋舞台，他現在變得更加珍惜，他才感性表示，總算可以跟以前的自己和解。

如今，胡晉豪苦練再苦練，成為備受期待的本土長人，桑茂森點名胡晉豪是球隊的靈魂人物，不僅扛下隊長重任，還透過前3年磨練出防守外籍生的方式。

胡晉豪則說，本季成為隊長後，成為隊友和總教練桑茂森之間的溝通橋樑，他這樣對於自己往後挑戰職籃相當有幫助。不過，胡晉豪目前尚未決定是否要挑戰職籃，預計之後再跟桑茂森進行討論。

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