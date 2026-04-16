自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》曾經的籃球逃兵！國體大隊長胡晉豪感性：跟以前的自己和解

2026/04/16 20:06

胡晉豪。（記者羅沛德攝）胡晉豪。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在高二因厭倦籃球成為「籃球逃兵」，導致當時進入小巨蛋只能當啦啦隊，國立體大隊長胡晉豪打籃球已經10年，如今終於憑藉自己的努力，幫助國體大再度重返4強，他也喜迎生涯首度站上台北小巨蛋比賽的機會，他今天就感性表示，這次打進小巨蛋，總算能跟以前的自己和解。

由於國體大睽違許久再度進軍小巨蛋，今天賽前記者會總教練桑茂森、胡晉豪還有點迷路找不到進場門口。

不過，胡晉豪其實高二有隨東泰高中進入小巨蛋，只是他那年因不喜歡練球，甚至討厭籃球就直接逃離球隊，最後雖然歸隊繼續籃球生涯，但他因沒有報名，進到小巨蛋卻只能坐在板凳席後方的加油區當啦啦隊。

進入國體大，胡晉豪就不斷求進步，從去年更開始迎來人生很多的「第一次」，首次征戰世大運、首次當隊長，如今又是首次站上小巨蛋舞台，他現在變得更加珍惜，他才感性表示，總算可以跟以前的自己和解。

如今，胡晉豪苦練再苦練，成為備受期待的本土長人，桑茂森點名胡晉豪是球隊的靈魂人物，不僅扛下隊長重任，還透過前3年磨練出防守外籍生的方式。

胡晉豪則說，本季成為隊長後，成為隊友和總教練桑茂森之間的溝通橋樑，他這樣對於自己往後挑戰職籃相當有幫助。不過，胡晉豪目前尚未決定是否要挑戰職籃，預計之後再跟桑茂森進行討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中