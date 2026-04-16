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日職》超越野茂英雄！田中將大優質先發奪美、日通算202勝

2026/04/16 21:24

田中將大。（取自產經體育）田中將大。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天以4：3險勝阪神虎，收下2連勝，巨人37歲名投田中將大繳出6局失3分的優質先發，收下本季第2勝，同時奪下美、日通算202勝，超越野茂英雄獨居史上第3。

巨人洋砲達爾貝（Bobby Dalbec）首局敲出左外野3分砲，助隊先馳得點，未料田中將大1局下被佐藤輝明擊出中外野2分砲，本季第4轟出爐，阪神追到2：3一分落後。巨人另一名洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）第3局敲安打回第4分。田中將大挨轟後回穩，直到第5局才出現亂流，1出局後連續被敲3支安打，中野 拓夢高飛犧牲打，再度追到3：4一分差。

田中將大今天先發6局用82球，被敲出7支安打失3分，送出4次三振，防禦率為2.41，巨人牛棚田中瑛斗、大勢守成，守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）關門成功，勇奪本季第5場救援成功，巨人終場就以4：3險勝阪神。

田中將大拿下本季第2勝，這也是他睽違5814日再度於甲子園摘下勝投，同時美、日通算第202勝達陣，超越野茂英雄獨居史上第3，距離第2名黑田博樹的203勝只差1場，至於第一名則是達比修有的208勝。

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