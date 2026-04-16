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BCL》阿提諾19分、盧峻翔15分 領航猿輕取香港南華3連勝晉級6強

2026/04/16 20:52

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽，靠阿提諾19分、14籃板領軍，盧峻翔挹注15分，以99：80擊敗香港南華，小組賽取得3連勝，確定闖進6強。

PLG衛冕軍桃園領航猿本季多線作戰，繼拿下東亞超級聯賽亞軍後，又繼續征戰BCL賽場，在這次BCL勢如破竹，前役在台灣內戰痛宰新北國王，小組賽收下2連勝，力拚連兩季從小組賽突圍。

領航猿前一戰在客場遭遇南華以3分差演出逆轉勝，今回到主場開賽氣勢不俗，以9：0攻勢開局，在盧峻翔單節7分領軍下，帶著32：14領先進入次節，第二節一度領先多達21分，南華在蔡再懃與楊和輪流輸出下縮小差距，在上半場結束追到41：55。

易籃後，南華以一波11：6反擊，一度將差距縮小至個位數，但領航猿很快穩住陣腳，帶著75：63進入決勝節，末節持續維持領先，陳將双倒數3分44秒飆進三分彈，幫助猿隊將領先擴大至20分，比賽正式定調。

阿提諾19分、14籃板，米爾納與伯朗各拿16分，一哥盧峻翔收下本土最高15分，另有4助攻、3抄截，香港南華以楊和20分最佳，安德拉（Hugues Tha Andela）18分、14籃板。

阿提諾。（記者塗建榮攝）阿提諾。（記者塗建榮攝）

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