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BCL》上週艱辛逆轉勝今大贏18分 領航猿主帥卡米諾斯點出關鍵

2026/04/16 21:54

領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽，靠阿提諾攻下19分，盧峻翔挹注15分，以99：80擊敗香港南華，取得3連勝，收下6強門票，總教練卡米諾斯肯定團隊一開賽就展現高度專注。

領航猿昨一開賽就祭出9：0攻勢，一路領先到比賽結束，團隊命中率53.3%，卡米諾斯表示，團隊一開賽就保持極高專注度，雖然第二、三節防守沒有展現足夠強度，讓對手逐漸縮小差距，不過仍肯定子弟兵在關鍵時刻回神，捍衛主場。

不同於前一戰在客場對決南華上半場陷入苦戰，最後才以3分差艱辛演出逆轉勝，卡總認為，前一戰香港的球迷相當熱情，對南華的氣勢相當有幫助，今天除對香港陣容更加熟悉外，加上在主場作戰，省下不少交通時間，都是未再陷入苦戰的原因。

阿提諾前役對決南華繳出22分、15籃板、7助攻的全能數據，成為球隊逆轉勝的重要功臣，今繼續在禁區逞威，13投9中拿下19分、14籃板，兩隊禁區得分是62：34的差距，阿提諾表示，不像前一場慢熱，今天團隊一開賽就打得相當強勢，「我們也努力維持這樣的節奏，對手相當有韌性，讓我們在比賽中段遇到一些麻煩，但很開心能順利收下勝利。」

曾效力高雄鋼鐵人的港加混血好手楊和攻下南華全隊最高20分，安德拉（Hugues Tha Andela）18分、14籃板，香港總教練羅意庭表示，今天團隊最大的問題是防守，「我們第一節的防守表現不佳，第二節有努力提升強度，但整場在防守端有不少問題，也有很多空檔沒能把握。」

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