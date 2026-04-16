中職》樂天離譜2E苦吞3連敗 獅隊重返儲金生活

樂天桃猿宋嘉翔漏接飛球。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今天在桃園球場失誤連連，首局捕手宋嘉翔漏掉2顆高飛球，遭統一獅先馳得點，猿隊追至1分差後，8局上中繼投手莊昕諺處理短打球致命暴傳，被攻下3分大局，終場樂天以3：7輸獅隊，苦吞3連敗，上半季借金（敗多於勝）2場，獅隊則回到儲金生活（勝多於敗）

樂天1局上守備釀禍，獅隊朱迦恩擊出本壘上方高飛球，樂天捕手宋嘉翔的手套碰到球，但沒接到，球落在白線上，加上宋嘉翔無傳球意圖，朱迦恩溜上二壘，最終裁判透過重播輔助判決檢視確認界內球，朱迦恩靠捕手接球失誤攻上二壘，再靠蘇智傑1分打點的二壘安打先馳得點。

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而對上潘傑楷時，他打出本壘後方的高飛球，在天空下雨的狀況下，宋嘉翔又沒有接到，最後潘傑楷選四壞上壘，讓樂天先發投手麥斯威尼吼聲，教練團喊暫停後，他解決潘磊化解危機，將傷害降到最低。

只是在3局上，獅隊潘傑楷擊出2分砲，本季首轟砲打樂天先發麥斯威尼，他今天僅投4.1局有4次四壞，失掉3分（2分自責）退場。

獅隊先發洋投喬登前4局僅被敲1支一壘安打，5局下李勛傑二壘安打，馬傑森適時安打送先破蛋的1分。

7局下，林智平安打和李勛傑四壞攻佔一二壘，張閔勛代打敲安，馬傑森在滿壘擊出高飛犧牲打，再追回1分。只是8局下，樂天牛棚莊昕諺自亂陣腳，補位不及被陳聖平跑出內安，再保送陳重羽，處理林泓弦的短打球又暴傳三壘，讓獅隊單局3安鯨吞3分大局。

8局下，何品室融敲安再靠李軍投手犯規攻上二壘，陳晨威適時安打追回1分，只是9局下無緣逆轉，苦吞3連敗。

樂天桃猿先發投手麥斯威尼。（記者陳志曲攝）

統一獅潘傑楷。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手喬登。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿馬傑森。（記者陳志曲攝）

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