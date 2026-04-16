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女足》球員連署怒控「全面失能」足協調查後撤換國家隊總教練

2026/04/16 22:43

台灣女足外籍主帥查克摩爾不被球員信任，（資料照，美聯社）台灣女足外籍主帥查克摩爾不被球員信任，（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對台灣女足球員4月7日連署陳情書，痛批泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）為首的教練團，在2026年亞洲盃備戰期間運作「全面失能」，我國足球協會已經完成調查報告，4月20日前將撤換國家隊總教練並且重組教練團。

足協理事長張璨針對女足陳情書內容，第一時間要求協會啟動內部專案檢討機制，本案調查小組由前國訓中心執行長、足協顧問李文彬擔任召集人，小組成員納入副理事長王筱薰、技術總監羅斯（Matt Ross），以及足協法務林詠晨等共同參與。據了解，為確保資訊來源全面性，以及交叉比對的嚴謹度，調查小組針對本次賽會核心技術人員進行深度訪談，包括教練團、球員意見彙整，經過交叉比對查證，選手針對近期備戰期間所面臨挑戰、管理落差及書面意見反映等核心訴求，其反饋內容與助理教練團所陳述的運作現況具備高度一致性。

調查小組另外建議九項改革措施，其中最重要的就是「立即撤換總教練，重組教練團」，足協理事長看法一致，預計4月20日前撤換總教練，4月30日之前技術總監提名新任總教練並得符合AFC Pro資格。足協希望4月底前聘任新任總教練，5月全面改組教練團及建構全新國家女足隊。 

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