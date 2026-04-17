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WTT支線賽》4局力退斯洛伐克組合 黃愉偼/蔡昀恩今晚與日本隊爭冠

2026/04/17 07:00

蔡昀恩（左）、黃愉偼力退斯洛伐克組合，闖進女雙決賽。（取自WTT官網）蔡昀恩（左）、黃愉偼力退斯洛伐克組合，闖進女雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫「黃蔡組合」黃愉偼/蔡昀恩，昨天深夜在2026年WTT哈維若夫支線賽女雙4強賽，以3:1擊退世界排名74的斯洛伐克組合庫庫可娃/瓦拉蒂，首度闖進WTT成人組決賽，今晚10點半將和日本組合赤江夏星/笹尾明日香爭奪冠軍。

去年同時入選萊茵魯爾世大運國手的黃愉偼/蔡昀恩，2022年就曾攜手在WTT加亞新城青少年挑戰賽奪下U19女雙冠軍，不過，升上成人組之後，雙方在今年馬斯開特挑戰賽才再續前緣。這一站，兩人在打完全大運後，馬不停蹄飛往捷克參賽，不料在德國轉機時碰到機場罷工，在機場苦等了14個小時，直到當地時間15日凌晨2點才入駐飯店，當天上午11點就有單打賽事。

雖然身體相當疲累，黃愉偼/蔡昀恩依舊一路過關斬將，4強對決去年曾獲伊斯坦堡支線賽亞軍的庫庫可娃/瓦拉蒂，首局在10:9聽牌下連丟2分，反倒以10:11落後，隨後兩度化解局點才以14:12艱苦拿下；關鍵第2局，黃蔡配在6:9落後下，黃愉偼火力全開，連續搶攻得手，加上對手奉送一記發球失誤，一口氣連拿5分，11:9再下一城。

左手持拍的瓦拉蒂第3局連續反手斜線搶攻得手，為台灣組合造成大麻煩，黃蔡配1:4開局後，一度追到4:5，最終仍以7:11讓出；第4局，黃蔡配調整心態，在3平時連拿3分，迫使對手喊暫停，重回比賽後再打出一波5:2的關門攻勢，11:5鎖定勝利。

蔡昀恩表示，能打進決賽已經超乎她們的預期，原本在8強賽遭遇南韓組合就覺得不好打，還好最後打得不錯，決賽面對日本組合赤江夏星/笹尾明日香，盡力去打就好。

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