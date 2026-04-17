WTT支線賽》扳倒前世界排名第10高手挺進4強 黃愉偼直呼不可思議

黃愉偼在女單8強戰力退摩納哥名將楊曉欣，首度闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名83的合庫女將黃愉偼，今天凌晨在2026年WTT哈維若夫支線賽女單8強賽，以3:1扳倒摩納哥老將楊曉欣，締造個人在WTT賽事單打最佳戰績，4強將遭遇世界排名120的日本女將木村香純；另一場女單4強賽則由赤江夏星和雙打搭檔笹尾明日香上演「日本內戰」。

38歲的楊曉欣出生於北京，她是正手平面、反手長顆，加上搏殺式的打法，相當具威脅性，2022年世界排名曾高居第10，近兩年因生產暫時退出江湖，直到去年十月才復出，世界排名也滑落至98名。

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面對實力強勁的楊曉欣，黃愉偼首局克服6:8落後，以10:9率先聽牌，隨後雖然被對手連續化解兩個局點，但決勝時刻，她先吃對手1顆發球，接著正手斜線搶攻得手，13:11先馳得點。次局，黃愉偼從開局0:5落後一度追到6平，最終仍以7:11讓出。

關鍵第3局，黃愉偼在4平後連拿3分，並以10:8聽牌，楊曉欣雖靠著反手彈擊救了1個局點，黃愉偼仍有驚無險以11:9拿下。第4局戰況高潮迭起，黃愉偼在2:6落後下，利用對手連續失誤，一口氣連拿8分，10:6聽牌，眼看勝利在望，但楊曉欣展現韌性，連續正手搶攻得手，化解3個賽末點，也逼得黃愉偼叫出暫停，重回比賽後，黃愉偼發了1顆半出檯的球，造成楊曉欣接發球出界，11:9驚險勝出。

對於能戰勝楊曉欣，黃愉偼直呼不可思議，她表示，對手真的很強，加上幸運球也滿多的，第4局開局2:6落後時，她就覺得如果打到第5局，她應該也不會贏，心態反而比較好，就像在16強賽對上德國女將萬遠，她也沒想過會贏，打起來沒什麼壓力，反而發揮得比較正常。

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