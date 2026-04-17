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MLB》最新打擊實力榜出爐！大谷翔平穩居第1名 道奇最火燙男人進榜

2026/04/17 10:09

大聯盟官網公布最新打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布最新打者實力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，也是今年球季開季後第一次排名更新，道奇日本巨星大谷翔平仍高居第1名，而衛冕軍陣中最火燙的帕赫斯（Andy Pages），也首度擠進前10名榜單。

大谷翔平在季前打者實力榜中高居第1，進入例行賽幾週後依舊維持王者地位，儘管目前17場比賽打擊三圍.254/.402/.508、5轟尚未完全進入狀態，但他依舊維持驚人的上壘能力，目前大谷仍維持48場的大聯盟現役最長連續上壘紀錄。

而本次前10名中有兩位道奇球員，除了大谷翔平外，另一位就是開季表現超級火燙的帕赫斯。去年世界大賽G7，帕赫斯曾完成一次關鍵美技接殺；但在進攻端卻相當低迷，季後賽51打數僅4安、打擊率0.078。不過今年帕赫斯不僅擺脫低潮，甚至全面進化，目前以25安、20分打點領先大聯盟，打擊率高達0.397、攻擊指數1.131，外加5轟的超狂表現，在這條星光熠熠的道奇打線中成為最大亮點。

本次打者實力榜排名1至10名，依序為道奇大谷翔平、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基賈吉（Aaron Judge）、紅雀沃克（Jordan Walker）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、洋基萊斯（Ben Rice）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、道奇帕赫斯。值得一提的是，本次榜單除了大谷、賈吉、史瓦伯與小葛雷諾之外，其餘選手都沒有在季前打者實力榜前10名。

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