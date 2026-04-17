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MLB》「法官」第8轟登全壘打王沒用！洋基69億王牌本季最慘役吞敗

2026/04/17 07:32

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使洋基4連戰最終戰，新、舊美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）再度上演頂尖對決，兩人再度同場開轟；而兩隊此役合計狂敲6發全壘打，但最終天使火力勝出，以11：4擊敗條紋軍。

天使開賽就靠著前洋基大物培拉薩（Oswald Peraza）2分砲痛擊老東家，不過1局下洋基隊長賈吉馬上用410英呎陽春砲回應，本季第8轟也讓他追平紅雀沃克（Jordan Walker），並列大聯盟全壘打王。3局下洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也炸出446英呎暴力2分砲，幫助洋基逆轉。

然而來到6局上，天使開啟一連串猛攻，單局狂攻4分再度要回領先，也把洋基王牌佛里德（Max Fried）打退場。2024年簽下8年2.18億美元（約新台幣69億）的「炸哥」，今5.1局挨3安（含1轟）失5分都是責失，寫下本季最多失分，另有3次三振與3次保送，防禦率漲至2.97。

儘管6局下「米飯哥」萊斯（Ben Rice）也開轟追近比分，但7局上輪到「神鱒」楚奧特炸裂，本季第7轟助天使錦上添花，這也是他4連戰第5轟、連續4戰都有全壘打演出；8局上阿戴爾（Jo Adell）再補一發滿貫砲，徹底轟垮條紋軍。最終天使與洋基系列賽各拿2勝，洋基王牌佛里德吞下本季首敗。

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