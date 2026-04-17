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MLB》衛冕軍道奇發動交易！再開投手再生工廠 換來金鶯前潛力右投

2026/04/17 07:54

麥克德莫特。（資料照，美聯社）麥克德莫特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇發動交易，送出20歲小聯盟右投培瑞茲（Axel Perez），向金鶯換來27歲右投麥克德莫特（Chayce McDermott）。由於道奇40人名單尚有空間，因此無須進行額外對應操作，麥克德莫特來到道奇後也被下放至3A。

麥克德莫特原是太空人2021年選秀會第四輪新秀，2022年透過交易轉戰金鶯，連續4年都是金鶯農場前30名潛力新秀，去年來到最高的第4名。他在2024年首升大聯盟，去年也有出賽紀錄，但生涯合計12.2局狂丟14保送失18分，防禦率12.79。

本季麥克德莫特在3A表現依舊掙扎，投5.1局投出6保送以及1觸身球，防禦率6.75，因此上週遭到金鶯指定讓渡（DFA）。如今被道奇納入麾下，《MLBTR》分析，以他過去的潛力仍吸引一些球隊興趣，而道奇過往在這種交易當中，確實成功修好不少原本是大聯盟邊緣的投手。道奇也可能再將麥克德莫特放進讓渡名單，但因為他仍有下放權，目前沒有急迫性。

至於被交易至金鶯的培瑞茲，目前僅是職業生涯第3年的多明尼加小將，他在2024年時以18歲之齡和道奇簽約，去年在多明尼加夏季聯盟才迎來職業初登板，屬於完成度與潛力都較低的投手。

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