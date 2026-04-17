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NBA》湖人巨星東契奇能爭MVP了！「蟻人」上訴卻遭駁回令教頭質疑

2026/04/17 09:14

東契奇。（資料照，路透）東契奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人巨星東契奇（Luka Doncic）與活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）在聯盟與球員工會達成共識後，確定將不受65場出賽門檻限制，重新拿回競爭年度獎項的資格。

根據勞資協議，若球員未達65場出賽門檻，可透過特殊情況條款申請特例資格，其中東契奇本季出賽64場，因去年12月飛往海外陪伴孩子出生而缺席2場；坎寧安則是出賽63場，3月中因肺塌陷而缺席12場。最終兩人都未進入仲裁程序，由聯盟與球員工會直接協議放寬規定，讓兩人重新拿回爭取年度獎項資格。

同樣未達出賽門檻的，還有灰狼球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards），本季他出賽60場，選擇透過仲裁挑戰規定，但最終遭駁回，因此確定無緣參與年度獎項競爭。其經紀人與總教練芬屈（Chris Finch）都表達不解：「如果這條規則有三分之二的案例都能被推翻，那它比較像建議，而不是規則。」

本季因65場出賽門檻引發不少爭議，包含亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry），詹姆斯（LeBron James）、布克（Devin Booker）與愛德華茲等球星皆因未達門檻而無緣爭奪年度獎項；至於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與約基奇（Nikola Jokic）則在球季尾聲驚險達標。

金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）上週表示，希望聯盟能在今夏重新檢討65場規定；然而NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）卻認為規則運行良好：「規則上路前3年有接近三分之一的年度最佳陣容球星出賽率未達80%，這對聯盟是大問題；現在這條規則確實改善了狀況，也讓輪休的討論減少，球員上場時間明顯增加。」

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