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日本「璃來龍」奧運花滑金牌組合 發聲明宣布退役

2026/04/17 08:30

日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注。（資料照，歐新社）日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注。（資料照，歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本雙人花式滑冰組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一日前在米蘭冬奧勇奪賽史首面金牌，兩人的互動備受外界關注。但今晨兩人突然宣布將在本季結束後一起引退，引發網友熱議。

米蘭冬奧雙人花滑，2月16日由木原龍一（右）和三浦璃來（左）為日本奪下該項目首金，賽後木原忍不住落淚，三浦則在旁溫柔安慰。（資料照，歐新社）米蘭冬奧雙人花滑，2月16日由木原龍一（右）和三浦璃來（左）為日本奪下該項目首金，賽後木原忍不住落淚，三浦則在旁溫柔安慰。（資料照，歐新社）

今年33歲的木原龍一和24歲三浦璃來在2026米蘭冬奧勇奪日本選手冬奧首枚雙人花滑獎牌，而且是最為耀眼的金牌。在奪牌前一天的短曲比賽時，木原龍一因托舉三浦璃來時失誤，僅拿到73.11分暫居第5，當下木原龍一非常沮喪，還忍不住落淚。不過在三浦璃來不離不棄的鼓勵及支持下，木原終於克服前一天的心魔，並在長曲賽事中3次完美托舉三浦，2人賽後跪坐在冰面上緊緊相擁，最終長曲拿到158.13分，與短曲合算後逆轉奪冠。

兩人的故事也因此更為外界所知，不過就在大家關注下一步發展時，今晨三浦璃來與木原龍一各自在社群帳號發布共同聲明，宣布將在本賽季結束後退役。他們表示回顧自身的競技生涯，感覺已經竭盡全力、沒有任何遺憾，並指迄今為止所做的一切都是引以為傲的寶貴財富。

針對未來計畫，他們則是透露，「我們將繼續挑戰自我，嘗試新的事物，讓更多的日本人了解雙人滑冰」。他們也感謝所有支持他們的親友、教練團隊、贊助商以及支持者們，並表示將永遠銘記所有經歷和相遇。

該文於今晨發出後，僅2小時就湧入近7萬名網友按讚，並有超過1600則留言，網友紛紛為他們送上祝福，並感謝他們帶來許多精彩表現，也希望他們身體健康，期待他們下一個階段的發展。

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