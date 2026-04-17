MiLB》瘋狂虐菜！台灣英雄「費仔」扛4棒雙安夯長打 攻擊指數1.044

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天面對小熊3A擔任先發第4棒中外野手，再度繳出單場雙安好表現。

經典賽代表台灣隊夯2轟封神的費爾柴德，雖然沒能爭取到大聯盟開季，但在3A表現極佳。昨天剛敲出本季第3轟、上演猛打賞的他，今天扛第4棒單場5打數2安打，包含2局下的平飛二壘安打

，擊球初速高達108.4英哩。本季「費仔」在3A出賽16場，打擊三圍.328/.458/.586、攻擊指數1.044。

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Columbus Clippers OF Stuart Fairchild doubles to lead off the 2nd inning 108.4 mph off the bat facing Ipwa.#GuardsBall pic.twitter.com/KBdRbaRb9y — Guardians Prospective （@CleGuardPro） April 16, 2026

與「費仔」同場較勁的小熊3A台灣混血重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天擔任先發第3棒指定打擊，全場3打數1安打、選到2次保送，連續3場比賽有安打演出，本季在3A出賽17場，打擊三圍.299/.390/.418、攻擊指數0.808。

另外，效力洋基高A的台灣、加拿大混血好手林台加（Tyler Wilson），今天面對金鶯高A擔任第5棒右外野手，4打數1安打貢獻2分打點，賽後打擊率0.235、攻擊指數0.498。

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