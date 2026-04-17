MLB》無緣終結7055天史上最長乾旱紀錄！守護者新星：也許下次吧

梅西克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天以4：2擊敗金鶯，25歲新星左投梅西克（Parker Messick）主投8局狂飆9K失2分，收下本季第3勝，然而梅西克不知道的是，自己差點終結一項隊史近半世紀的乾旱紀錄。

梅西克今天狀態絕佳，前8局只分別對沃德（Taylor Ward）與塔維拉斯（Leody Taveras）各投出1次四壞保送，沒有被敲出任何安打，就這樣維持無安打來到9局上，只差3個出局數就能成為自1981年5月15日的巴克（Len Barker）投出完全比賽以來，隊史第一位投出無安打比賽的投手。

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然而金鶯拒絕被載入史冊，9局上首棒打者塔維拉斯敲安粉碎了梅西克的美夢，下一棒亞歷山大（Blaze Alexander）又補上一安，也將梅西克打退場。最終該局金鶯攻下2分都算在梅西克身上，而守護者已經連續7055天沒有出現無安打比賽，是大聯盟史上最長的無安打比賽乾旱。

梅西克賽後受訪被問及是否知道守護者已經多久沒出現無安打比賽，在得知答案後笑說：「我已經盡力了，各位。也許下次吧！」梅西克也坦言，自己比賽當下並未意識到無安打比賽正在進行中，隨著戰況白熱化，是因現場球迷太吵，還需要用手套遮住耳朵，才能聽見PitchCom的指示，他才漸漸查覺到發生什麼事。

儘管梅西克在9局上破功，但絕佳表現仍獲得總教練沃格特（Stephen Vogt）讚賞：「真的是很特別的一晚，他面對的是一條很強的打線，卻能一路維持無安打到第9局，整場比賽不斷進攻好球帶、持續變換節奏。」

自從巴克的完全比賽後，守護者有4位投手曾把無安打比賽帶到第9局，但最終都功虧一簣，包含今年的威廉斯（Gavin Williams）對大都會投到8.1局、2015年卡拉斯科（Carlos Carrasco）8.2局，以及1989年法瑞爾（John Farrell）8局。不過以今天表現來看，或許梅西克未來有望再度挑戰歷史。

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