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韓職》韓華失誤聯盟最多害慘台灣強投王彥程！韓媒：他到底做錯什麼

2026/04/17 10:42

王彥程。（資料照，取自韓華鷹X）王彥程。（資料照，取自韓華鷹X）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，昨天迎來本季第4場先發，投1休4面對三星獅，無奈隊友守備和打擊都不幫忙，單場還出現3次失誤，讓王彥程吞下本季首敗。韓媒《starnewskorea》更以「王彥程到底做錯了什麼？」為題，撰文替王彥程打抱不平。

王彥程昨天主投5局用95球，被敲6安失3分，然而隊友單場發生多達3次守備失誤，也因此他的責失分為0，另有4次保送和6次三振，最快球速達148公里，防禦率賽後下修至1.59，最終王彥程吞下旅韓首敗。

韓媒《starnewskorea》以「王彥程到底做錯了什麼？失誤害慘狂掉6分 韓華守備讓人嘆氣」為題撰文點出，韓華在14日投手群單場出現18次四死球，寫下KBO史上最糟紀錄之一；且守備問題同樣嚴重，包含昨天比賽，本季16戰已出現多達22次失誤，高居全聯盟最多。

韓媒直言，其中最倒楣的就是王彥程，本季4場出賽投22.2局，失掉10分只有4分是自責分，意味著若非守備失誤，王彥程本來可以少掉6分，甚至昨天失3分後防禦率還可以從2.04下降至1.59，「如果這種狀況持續下去，『王哭哭（왕크라이）』這種讓人笑不出來的綽號恐怕真的會出現，在投手與守備都崩盤的韓華隊中，最鬱悶的球員非王彥程莫屬。」

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