NBA》詹姆斯生涯19度季後賽平史上第1！和兒子布朗尼聯手「勝過所有成就」

布朗尼與詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人這季以西部第4種子闖進季後賽，首輪將迎戰第5種子火箭。這是詹姆斯（LeBron James）生涯第19度闖進季後賽，追平馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）史上第1的紀錄，另外他也將和兒子布朗尼（Bronny James）在季後賽聯手出擊，同樣是NBA史上少見的紀錄。

「能和他一起在場上，是我職業生涯中最美好的事情，勝過我取得的所有成就，考慮到他過去幾年的處境，他能讓自己有機會在季後賽中出場，這真的非常了不起，也很酷。」詹姆斯對於兒子表現給予肯定，「這是他應得的，他配得上，他已經準備好了。」布朗尼上季僅在湖人首輪和灰狼比賽中，兩度亮相，合計僅打了4分鐘。

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近期由於東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）受傷，布朗尼被拉上湖人的輪替陣容當中，並在例行賽最後6戰獲得較多出賽時間，平均上場17.2 分鐘，場均可攻下7.2分，投籃命中率為 47.2%、三分球命中率為 42.9%，外加1.8次助攻和1籃板。

提到目前備戰狀況，詹姆斯說：「對我來說，從例行賽到季後賽，除了更加專注之外，沒有什麼變化。季後賽唯一的不同的是，你知道你至少要和同一支球隊交手4次，所以你必須更加集中精力研究他們，更深入地了解他們的習慣，把一切做得更周全。」

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