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MLB》好球率達85.7％！台灣強投鄧愷威後援2局無失分 最快球速出爐

2026/04/17 11:20

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人主場對決洛磯，台灣強投鄧愷威8局上登板後援，投2局無失分表現精彩；然而太空人終場仍以2：3不敵洛磯，中止2連勝。

鄧愷威今於8局上球隊2：3落後時登板，面對首名打者托瓦（Ezequiel Tovar）用一球84.7英哩招牌橫掃球，讓他敲出游擊滾地球出局。接下來面對強斯頓（Troy Johnston）與卡羅斯（Kyle Karros），鄧愷威各花3球製造2顆二壘滾地球出局，7球上演3上3下。

9局上鄧愷威持續化身滾地球大師，用2球讓多伊爾（Brenton Doyle）敲出投手前滾地出局，再花2球讓朱利恩（Edouard Julien）敲二壘滾地出局。2出局後被佛里曼（Tyler Freeman）敲出游擊方向滾地安打，但鄧愷威不慌不忙，讓魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）敲出二壘平飛球出局，結束今天投球任務。

總計鄧愷威今天後援2局用21球有18顆好球，好球率85.7%，包含7顆橫掃球、7顆四縫線速球、3顆變速球、2顆伸卡球與2顆曲球，最快球速95.6英哩（153.8公里），僅被敲出1支安打，製造5個滾地球出局，防禦率下降至2.31，每局被上壘率是精美的0.86。

太空人此役先發投手是曾效力中職富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss），大聯盟生涯初先發的他投3.2局被敲3安含1轟，投出3次三振與4次保送，失掉2分責失分，防禦率6.75。太空人牛棚今天再度提前打卡上班，羅阿（Christian Roa）1.1局失1分，布魯博（AJ Blubaugh）1局無失分，鄧愷威2局無失分。

洛磯今天啟用梅西亞（Juan Mejia）擔任假先發，他投0.2局失2分後交給火球右投多蘭德（Chase Dollander）接手，多蘭德投5.1局僅被敲1安，狂飆9次三振無失分，另有2保送。9局下太空人反攻無力，多蘭德收下本季第2勝，太空人羅阿則吞本季首敗，鄧愷威無關勝負。

瑞恩。（法新社）瑞恩。（法新社）

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