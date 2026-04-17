NBA》和詹皇攜手拚季後賽 布朗尼要「聽爸爸的話」

詹姆斯與布朗尼。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人將在季後賽首輪面對火箭，近期因為傷病問題，詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）因而有機會在湖人獲得較多出賽時間。對於和老爸在季後賽攜手合作，他表示，爸爸打了無數次的季後賽，自己只需要聽他的就對了。

布朗尼上季在NBA出賽時間並不固定，近期因為東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）受傷，他也從發展聯盟被召回湖人，同時擁有更多出賽時間。

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對於再度於季後賽亮相，布朗尼相當期待，「這正是我一直想要的。」他提到，自己的夢想就是打季後賽，「我非常興奮能和我的隊友們一起上場比賽。」布朗尼僅在上季湖人首輪和灰狼比賽中短暫出賽兩場，合計僅打了4分鐘。

提到和老爸詹姆斯一起拚季後賽，布朗尼強調，會認真聽取父親的建議，「他打進季後賽的次數我都數不清了，」布朗尼說：「他贏過系列賽也贏過總冠軍賽，我覺得我們只需要敞開心扉，認真聽取他的建議，因為他最了解情況，他說了什麼都只是因為他想贏球，他會幫助我們實現這個目標，我們只需要聽他的​​就行了。」

對於布朗尼狀況，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）說：「我們必須全員出戰這個系列賽，人手不足的時候，他必須做好準備。我認為布朗尼進步很多，我們信任他。」瑞迪克強調，「我對他的投籃能力很有信心，因為他過去2年在發展聯盟的投籃表現非常出色，防守的進步幅度也很大，無論是有球、無球的站位都更加出色了。」

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