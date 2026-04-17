MLB》大復活！前道奇少主飆7K奪本季首勝 退場卻怒砸手套（影音）

畢爾勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天以5：2擊退水手，收下近期8連勝、近12戰狂拿11勝。本季以小聯盟約轉戰教士的前道奇明星少主畢爾勒（Walker Buehler），此役繳出5局失2分好投，也摘下本季首勝。

畢爾勒今天前3局表現堪稱完美，僅投出1次保送沒有被敲安打，飆出4次三振，直到4局上開局才被多諾文（Brendan Donovan）、羅里（Cal Raleigh）連續安打攻占得點圈，不過他馬上回穩再飆1K，接著連抓2人化解危機。

請繼續往下閱讀...

5局上畢爾勒再度上演3上3下，又飆2次三振。然而6局上續投卻遭遇亂流，開局連續被敲出3支一壘安打失1分，此時教士也決定換投，畢爾勒退場時非常不滿意自己的表現，回到場邊休息區後怒砸手套。而接替他登板的羅德里奎茲（Bradgley Rodriguez）又被敲安失1分，這分也要算在畢爾勒身上。

Walker Buehler wasn’t happy with the way his outing ended pic.twitter.com/6wypUlM8Hv — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 17, 2026

所幸最終教士該局及時止血只掉2分，加上早在2局下狂攻4分大局，7局下馬查多（Manny Machado）適時安打再添保險分，最終順利收下8連勝。畢爾勒此役投5局用88球有58顆好球，被敲5安失2分，送出7次三振與1次保送，摘下本季首勝，賽後防禦率4.58。

另外，教士明星火球終結者米勒（Mason Miller）又是霸氣連飆3K上演3上3下，收下本季第6次救援成功，目前他出賽9場投9.1局，面對30名打者飆出23次三振，防禦率仍是完美的0.00，其76.7%三振率更是過去120年來，開季前9場的史上最高紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法