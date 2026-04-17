韓職》「勝過年薪高10倍球員」 韓媒讚王彥程是台灣王牌

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程昨進行本季第4場先發，投5局失3分皆非責失分，賽後累計防禦率降至1.59，卻苦吞旅韓首敗，韓媒替他叫屈，OSEN更直言他是表現勝過年薪高10倍球員的台灣王牌。

王彥程在3月29日對培證英雄完成韓職初登板，該役就以5.1局失3分的表現拿下首勝，在4月4日對斗山熊再繳6.1局失3分非責失分的優質內容，收下開季2連勝。到了11日面對起亞虎，王彥程同樣繳出6局失1分的優質先發，但因牛棚放火無緣開季3連勝，昨僅休4天再登板，雖內容不如前幾場理想，仍多次化解失分危機，只是守備3度出包，最終他承擔球隊1：6不敵三星獅的敗投。

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韓華目前陷入6連敗，在韓職10隊中以6勝10敗和樂天巨人並列第7，但王彥程的出色表現，已多次讓韓媒點名稱讚。OSEN就撰文指出，王彥程的累計防禦率降至1.59，暫居聯盟第4，目前20次三振排名第3，投球局數22.2局則排第4，在年薪100萬美元的韓華洋投懷特受傷、年薪90萬美元赫南德茲表現不穩的情況下，他已扛起王牌角色，更指出，「球團以年薪10萬美元撿到寶的王彥程，結果未能反映表現，讓好投留下遺憾」。

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