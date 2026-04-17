自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》「勝過年薪高10倍球員」 韓媒讚王彥程是台灣王牌

2026/04/17 12:33

王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）王彥程。（資料照，悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程昨進行本季第4場先發，投5局失3分皆非責失分，賽後累計防禦率降至1.59，卻苦吞旅韓首敗，韓媒替他叫屈，OSEN更直言他是表現勝過年薪高10倍球員的台灣王牌。

王彥程在3月29日對培證英雄完成韓職初登板，該役就以5.1局失3分的表現拿下首勝，在4月4日對斗山熊再繳6.1局失3分非責失分的優質內容，收下開季2連勝。到了11日面對起亞虎，王彥程同樣繳出6局失1分的優質先發，但因牛棚放火無緣開季3連勝，昨僅休4天再登板，雖內容不如前幾場理想，仍多次化解失分危機，只是守備3度出包，最終他承擔球隊1：6不敵三星獅的敗投。

韓華目前陷入6連敗，在韓職10隊中以6勝10敗和樂天巨人並列第7，但王彥程的出色表現，已多次讓韓媒點名稱讚。OSEN就撰文指出，王彥程的累計防禦率降至1.59，暫居聯盟第4，目前20次三振排名第3，投球局數22.2局則排第4，在年薪100萬美元的韓華洋投懷特受傷、年薪90萬美元赫南德茲表現不穩的情況下，他已扛起王牌角色，更指出，「球團以年薪10萬美元撿到寶的王彥程，結果未能反映表現，讓好投留下遺憾」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中