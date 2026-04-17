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MiLB》道奇台灣新星柯敬賢猛夯長打！單場敲雙安還挨觸身球（影音）

2026/04/17 12:49

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前位居道奇農場新秀第16名的19歲台灣潛力新星柯敬賢，昨天正式脫離7天傷兵名單，今天迎來本季初登場就有好表現，單場敲出2支安打，還有長打演出。

柯敬賢上季在亞利桑那新人聯盟（Arizona Complex League）出賽53場，繳出.367/.487/.539的恐怖打擊三圍，攻擊指數高達1.026，敲出4轟、30分打點，加權得分創造值（wRC+）高達142；不過來到1A後面臨撞牆期，32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636、0轟、4打點，wRC+僅88。

今年柯敬賢延長春訓，昨天正式脫離1A傷兵名單，今天本季初登場面對洛磯1A擔任先發第6棒左外野手，2局下首打席就敲出中外野平飛二壘安打，本季首打席就是長打。4局下柯敬賢挨觸身球上壘，所幸無大礙。6局下柯敬賢又敲出中外野平飛安打，單場雙安演出。

8局下柯敬賢遭三振，終場道奇1A以2：3敗下陣。柯敬賢本季初登場3打數敲出2支安打，包含1支二壘安打，另獲得1次觸身球保送，賽後打擊率0.667、攻擊指數1.750。

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