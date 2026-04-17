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MLB》洋基遭不要的前大物狠狠教訓！布總：他就像我們當初期待那樣

2026/04/17 13:21

培拉薩。（美聯社）培拉薩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在去年交易大限前將前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）送往天使，今年開季培拉薩在天使表現出色，在剛與前東家洋基結束的系列賽中，培拉薩打擊率更是高達5成，賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）也對這位昔日子弟兵的好表現給出看法。

25歲的培拉薩早在2016年7月就以國際自由球員與洋基簽約，2022與2023年連續入選大聯盟官網與《棒球美國》百大新秀，2022年9月1日迎來大聯盟初登場，然而隔年表現大幅衰退，接下來持續受傷病困擾，也逐漸從洋基未來藍圖中淡出。

天使與洋基在此系列賽交手前，培拉薩回到熟悉的洋基主場坦言：「這裡有很多美好的回憶，但這就是生意、這就是棒球。現在我人在天使，每天都很享受。」儘管他在整個4連戰中僅獲得3場先發機會，但10打數猛敲5安包含2轟，貢獻4分打點。

洋基總教練布恩今天賽後針對培拉薩的表現直言：「他看起來就是我們幾年前很期待的那種球員，當然中間經歷了一段低潮，但他天賦一直都在，無論是爆發力、長打、速度全都有，現在他的狀態是近年來最好的一次，這個系列賽他真的狠狠傷害了我們。」

培拉薩本季在天使出賽18場，打擊三圍.269/.345/.558、攻擊指數0.903，敲出4轟、8分打點；近7戰更繳出.368/.478/.947的火燙打擊三圍，外帶6打點、4保送與2盜壘。曾經那位備受洋基期待的失落大物，如今有望在天使東山再起。

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