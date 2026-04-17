MLB》意外砸鍋後已「消失」5場比賽！道奇22億明星守護神親曝狀況

狄亞茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季以3年6900萬美元（約新台幣22億）簽下的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），自台灣時間11日救援失敗後，已經連續5場比賽沒有登板，狄亞茲受訪也透露自己目前的狀況。

狄亞茲11日面對遊騎兵後援1局被敲4安狂失3分，吞下本季首次救援失敗，該場比賽狄亞茲的四縫線均速95.8英哩，與上季均速97.2英哩相比，慢了1.4英哩。而在此之後，狄亞茲已經連續5場比賽沒有登板，昨天面對大都會原本一度在牛棚熱身，但8局下拉辛（Dalton Rushing）夯出滿貫砲將分差擴大，狄亞茲也無緣登板。

請繼續往下閱讀...

根據《加州郵報》報導，狄亞茲為昨天代替大谷翔平當指定打擊的二年級捕手拉辛感到開心，但另一方面他也笑說，「我其實很想上場投球。」狄亞茲回憶，當時對遊騎兵救援失敗，當下他的右膝出現不適，而這正是2023年經典賽他慶祝時傷到的膝蓋。「那次受傷之後，有時候會覺得膝蓋有點無力。」

然而狄亞茲表示，那場救援失敗的比賽狀況並不單純，「我當下就知道不太對勁。我投球這麼多年，很清楚自己的球路，那天球就是沒有出手的爆發力。」當天不只速球，連他的招牌滑球也缺乏銳利度，當被卡特（Evan Carter）敲出全壘打時，狄亞茲更確信不對勁，「我的內角速球幾乎不會被左打者敲全壘打。」

狄亞茲在當天賽後就向訓練團隊反映，也因此道奇讓他休息幾天觀察，他透露原本自己已經準備好在面對大都會的系列賽第2戰登板，但球隊希望他在牛棚練投觀察情況，確認恢復正常後，他也預計要在昨天登板，直到拉辛敲出滿貫砲。不過狄亞茲強調，自己已無大礙，也安慰自己7月底還會再碰上老東家，「我現在已經準備好繼續投球了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法