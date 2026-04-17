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MLB》鄧愷威好投寫台灣新猷獲主帥讚賞！本季吃局數已是全隊第5多

2026/04/17 14:31

鄧愷威。（資料照，路透）鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的台灣強投鄧愷威，今天面對洛磯之戰在8局上登板後援，繳出2局無失分好投，賽後也獲得太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）肯定。

鄧愷威今天後援2局用21球有18顆好球，好球率85.7%，最快球速95.6英哩（153.8公里），僅被敲出1支安打，製造5個滾地球出局，防禦率下降至2.31，每局被上壘率是精美的0.86。這也是鄧愷威本季第8場出賽，追平個人單季最高，同時達成生涯第20場大聯盟出賽，超越羅嘉仁的19場，成為台灣在大聯盟出賽數第8名，下一個要追逐的目標是王維中與李振昌的47場。

太空人今天派出曾效力中職富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）迎來他的大聯盟初先發，他投3.2局失2分退場，接替他的羅阿（Christian Roa）1.1局失1分，布魯博（AJ Blubaugh）1局無失分，鄧愷威2局無失分。太空人總教練艾斯帕達賽後也稱讚中繼投手群，「他們讓球隊還保有競爭力。」

去年還在韓職的瑞恩，今年重返美職體系並生涯首次大聯盟開季，對於今天生涯初先發的感想，他坦言開賽狀況還不錯，但第3局控球出問題，希望自己能再投更長一點，「如果你看我過去幾年在韓國的表現，只投3.2局根本不是我正常的水準，我很不滿我第3局的表現。」

《休士頓紀事報》撰文指出，今天是太空人本季第20場比賽，再度延續一個令人擔憂的趨勢，那就是飽受傷病困擾的先發輪值持續無法穩定吃局數，也讓已經捉襟見肘的牛棚更不堪負荷。其中瑞恩目前累積14.2局排名全隊第3多，今天後援登板的布魯博12.2局排第4，鄧愷威11.2局則排第5。以目前情況來看，太空人迫切需要先發投手能吃下更多局數，才能減輕牛棚壓力。

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