NBA附加賽》勇士對決太陽戰力告急？波辛傑斯出賽成疑 柯爾曝備戰進度

波辛傑斯。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士前役驚險擊敗快艇，明天在附加賽第2場要和太陽正面交鋒，爭奪西部第8種子的位置，但兩隊都有傷病問題。尤其勇士長人波辛傑斯（Kristaps Porzingis）出現腳踝傷勢，目前是出賽成疑的狀態，明天能否如期登場，還是未知數。

勇士前役在柯瑞（Stephen Curry）繳35分帶領下扳倒快艇，而他和波辛傑斯搭配也逐漸上軌道，昨波辛傑斯貢獻20分、5籃板、5助攻，但昨賽後傳出他右腳踝不適，出現行走困難的狀況，可能影響到下一戰附加賽表現，也讓勇士戰力告急。

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不過，勇士教練團已經為接下來與太陽一戰做好準備，主帥柯爾（Steve Kerr）說：「我們的比賽計畫已經全部製定好了，我們只需要在前一晚對球員們說明一下，順過一遍比賽計劃，隔天進行投籃練習，熟悉一下戰術。我們會做好準備的。」

柯爾提到，全隊上下對此戰充滿期待，「太陽是一支非常優秀的球隊，他們今年表現出色，這將會是一場精彩的比賽。勇士一哥柯瑞也認為，比賽會是場拉鋸戰。」柯瑞說：「太陽的進攻火力很強、布魯克斯（Dillon Brooks）和布克（Devin Booker）在這賽季發揮都很出色，我也有看他們和拓荒者比賽，今年附加賽都很精采，希望我們能延續同樣氣勢。

勇士這季對上太陽取得3勝1負，3場比賽合計贏了18分，落敗的那場僅輸1分，擁有對戰優勢。

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