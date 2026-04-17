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足球》總教練被控「全面失能」還換不掉 選訓會議今召開竟是擇期再議

2026/04/17 15:10

台灣女足。（資料照，足協提供）台灣女足。（資料照，足協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女足在亞洲盃爭取前進世界盃失利後，共有18位球員於日前用陳情書砲轟泰國籍總教練查克摩爾為首的教練團，在亞洲盃期間「全面失能」，引發軒然大波，而足協即使已經完成調查報告並送上9項改革措施，其中最重要的是立即撤換總教練和重組教練團，但今天最後一關選訓委員會召開會議，卻發生參加人數不足流會，只能擇期再議，此舉無疑是歹戲拖棚，台灣女足短期依舊群龍無首。

足協理事長張璨針對女足陳情書內容，第一時間要求協會啟動內部專案檢討機制，並由前國訓中心執行長李文彬擔任調查小組召集人，小組成員納入副理事長王筱薰、技術總監羅斯（Matt Ross），以及足協法務林詠晨等共同參與，這份報告書不僅列出9項改革，當中最重要就是要立即撤換總教練和重組教練團。

不過，按照規定要換掉總教練等，必須經由目前共有11人組成的選訓委員會，他們今天中午召開線上會議。

據了解，這次選訓會議僅6人上線出席，且在最後進行投票表決是否換總教練時又有2人因有要事離線，導致最終只能流局。運動部人員只能表示，必須1週內改召開實體會議，同時再請查克摩爾跟選訓委員當面說明，屆時才能決定是否換掉總教練。

隨著這次「擇期再議」，台灣女足球員將被迫跟著繼續歹戲拖棚。足壇人士指出，距離9月名古屋亞運、11月世界盃洲際附加賽越來越近，選訓委員如今還不能做出符合外界期待的決定，還要等至少1週討論是否撤換總教練，如此一來就算等到新任教練走馬上任，只剩不到4個月能佈局，勢必會影響亞運、洲際附加賽的備戰。

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