南霸天再展實力 民德國中橄球隊全國奪雙季軍

南市議員沈震東特地送上蛋糕祝賀。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕第80屆全國橄欖球錦標賽落幕，南市民德國中橄欖球隊男子組、女子組，雙雙獲得全國季軍。身為大學長的南市議員沈震東特地送上蛋糕祝賀，也呼籲市府體育局能正視橄欖球選手在訓練過程及參賽等方面的需求。

有橄欖球界「南霸天」之稱的民德國中橄欖球隊，奪下全國橄欖球錦標賽雙季軍。沈震東表示，送上蛋糕希望讓學弟妹留下難忘回憶；也呼籲市府讓選手們能獲得更多資源，甚至畢業後無需離鄉背井，也能在台南發揮潛力，追尋更高的夢想。

請繼續往下閱讀...

民德國中體育組長許智翔表示，民德國中與實力強勁的台北市南門國中交鋒惜敗，最終奪得季軍，但能連續3年穩居全國前四強，都是選手努力練習的成果；特別的是，民德國中有較少見的女子組橄欖球隊，無論男、女都是因選手願意熱情參與，才能奪得好成績；校方將持續深耕基層，讓更多學生有機會接觸這項充滿挑戰與熱血的運動。家長也紛紛表示支持。

體育局長陳良乾表示，市府致力推動台南橄欖球運動發展，市長黃偉哲上任後，陸續推動如杜元坤國際青年盃橄欖球賽、府城盃國際青年7人制橄欖球賽等多項賽事，並輔導國、高中積極銜接，體育局會滾動檢討，研議充實人力之可行性。

陳良乾進一步指出，民德國中橄欖球隊甫獲得運動部補助經費整修場地，選手培訓與照顧方面，亦建請橄欖球委員會主動邀請校方共商台南市橄欖球運動的發展，包括專任教練、選手銜接與照顧。體育局也會併在今年檢討提出聘用專任教練。

民德國中橄欖球隊男、女子組，雙雙獲得全國季軍。（民德國中提供）

民德國中橄欖球隊男、女子組，雙雙獲得全國季軍。（民德國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法