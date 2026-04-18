黃蜂與魔術、勇士和太陽爭季後賽門票 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA附加賽，魔術在主場迎戰黃蜂，爭取最後一張東部季後賽門票；而太陽在主場面對勇士，兩隊爭取最後一張西部季後賽門票。

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大聯盟賽事方面，道奇隊將在客場面對洛磯，道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對決洛磯日本好手菅野智之；響尾蛇在主場迎戰藍鳥，響尾蛇推出右投索羅卡（Michael Soroka），面對藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）。

日職方面，西武獅作客日本火腿，台灣好手林安可有望出賽。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對樂天桃猿，台鋼推出本土左投江承諺，面對樂天洋投艾菩樂；味全龍在天母球場面對中信兄弟，味全龍推出洋投鋼龍，迎戰中信兄弟洋投黎克；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，富邦悍將派出本土右投李東洺，面對統一獅洋投獅帝芬。

TPBL賽事方面，夢想家碰上戰神，特攻面對雲豹；PLG方面，台鋼獵鷹迎戰富邦勇士。

另外還有大專籃球聯賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA附加賽

07：30 黃蜂 VS 魔術

10：00 勇士 VS 太陽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

NBA季後賽

（台灣時間19日凌晨）01：00 暴龍 VS 騎士

（台灣時間19日凌晨）03：30 灰狼 VS 金塊

轉播：緯來體育

MLB

08：30 道奇 VS 洛磯 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片

09：30 藍鳥 VS 響尾蛇 轉播：華視

日職

13：00 西武獅 VS 日本火腿 轉播：DAZN 2

中職

16：05 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 轉播：MOMO TV、愛爾達體育1台

17：00 中信兄弟 VS 味全龍 轉播：博斯運動一台 、愛爾達體育2台

17：00 統一獅 VS 富邦悍將 轉播：緯來體育

TPBL

14：30 戰神 VS 夢想家 轉播：緯來體育、YouTube

17：00 雲豹 VS 特攻 轉播：緯來精采、YouTube

PLG

17：00 富邦勇士 VS 台鋼獵鷹 轉播：YouTube



大專籃球聯賽

13：00 女子組四強 世新大學 VS 中信學院

15：00 男子組四強 臺灣藝大 VS 政治大學

18：00 女子組四強 文化大學 VS 北市大學

20：00 男子組四強 國立體大 VS 虎尾科大

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

英超

19：20 布蘭特福德 VS 富勒姆 第33輪

21：50 紐卡索聯 VS 伯恩茅斯 第33輪

轉播：愛爾達體育1台

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