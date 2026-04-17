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極限177K「山海圳」超馬開跑 總升降達6047公尺

2026/04/17 15:53

邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，將於晚間7時起跑。（記者王姝琇攝）邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，將於晚間7時起跑。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕推動國際級超馬賽事，橘子關懷基金會攜手農業部、台南市府與嘉義縣府共同推廣，以連通台江內海至玉山界碑的「山海圳國家綠道」為藍圖，打造全長177公里、總升降達6047公尺的極限賽事，將於晚間7時起跑。

「橘子岸到頂超級馬拉松」賽道橫跨「山海圳國家級綠道」，從台江內海出發沿嘉南大圳挺進玉山界碑，選手需在24小時內克服177公里、總升降達6047公尺的艱鉅挑戰，面對超過20度的日夜溫差與多變地形，被視為台灣最具難度的超馬賽事之一。

本屆邀請到48位頂尖跑者參與挑戰，並迎來嶄新賽制。邀請制的「177公里菁英組」頂尖戰力齊聚，由連續2年挑戰的澳洲超馬好手Phil Gore、首次參賽的日本選手兼松藍子、田中秀和、曽宮道，及多次挑戰紀錄的李俊昌等國內指標跑者；首度增設公開報名「82公里挑戰組」號召台灣極限鐵人紀錄保持者吳承泰、新生代體能系藝人宋城希等，前來挑戰自我極限。

為表達對土地文化的敬畏，開賽前特邀鄒族長老舉行祈福儀式，也展現冒險精神與在地傳承的深度交融。橘子關懷基金會董事蘇信泓說，「冒險不是衝動，而是做足準備的實踐。」今年賽制特別增設不同距離的層次設計，是希望讓更多人能從相對可承擔的挑戰開始；而這群冒險者將深入山海圳，在挑戰極限的同時，也為台灣極限運動接軌國際寫下新篇章。

邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，將於晚間7時起跑。（記者王姝琇攝）邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，將於晚間7時起跑。（記者王姝琇攝）

邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，被視為台灣最具難度的超馬賽事之一。（記者王姝琇攝）邁入第4年的橘子岸到頂超級馬拉松，被視為台灣最具難度的超馬賽事之一。（記者王姝琇攝）

開賽前特邀鄒族長老舉行祈福儀式。（記者王姝琇攝）開賽前特邀鄒族長老舉行祈福儀式。（記者王姝琇攝）

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