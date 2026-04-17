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超馬》首度挑戰橘子岸到頂超馬 吳承泰：喜歡追求極限賽的心流

2026/04/17 16:03

宋城希、吳承泰。（記者吳孟儒攝）宋城希、吳承泰。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台南報導〕橘子岸到頂超級馬拉松邁入第4年，除了有總長177公里的菁英組，今年也首度推出82公里挑戰組，退役鐵人三項好手「泰神」吳承泰正式接受挑戰，這也將是他人生中跑過最長的賽事，他笑說，不知道50公里之後的世界會是如何，「但很喜歡追求極限賽的心流狀態，也能藉此感受人生高低起伏。」

橘子岸到頂超級馬拉松以「山海圳國家級綠道」為藍圖設計賽道，跑者今晚將於國立台灣歷史博物館起跑，沿途經日本八田與一偉大的水利工程嘉南大圳以及烏山頭水庫，在進入山區之後將經過達邦與特富野鄒族部落，並將進入地形變化較大的聖山之路玉山，這趟溯源台灣400年冒險文化的路徑，全程177公里的賽道總爬升達6047 公尺，穿越台灣歷史、文化、大自然的淬煉，單日穿越熱帶至高山寒原生態帶，承受超過 20度溫差挑戰，全面考驗耐力與意志，另外，今年也首次舉辦82公里，讓更多人有機會踏上這條通往自我的路。

吳承泰是台灣知名的極限鐵人三項好手，去年底正式宣布退休，這次獲邀參加82公里賽事也算是另類「復出」，他說：「我在鐵人三項賽事常被說是夢想家，所以即使現在退役也想挑戰，因為我很喜歡追求極限賽的心流，感受人生高低起伏，還能用雙腳踏出舒適圈，並感受大自然的美。」

過去鐵人三項賽事都在東部或墾丁比賽居多，這次挑戰橘子岸到頂超級馬拉松也算是全新體驗，除了是全新賽道嘗試，時間、距離也都是全新考驗，他說：「我覺得比較困難的會是比賽從晚上開始跑，要跑到凌晨，我預估跑速應該跟鐵人三項最後跑步的速度差不多，但過去最長就是跑全馬，很想知道是不是跑到42公里就提前進入心流。」

另外獲邀參賽的還有藝人宋城希，她喊話目標完賽，而且要盡快完賽，「挑戰就是要厚顏無恥，不要害怕失敗，而我知道我一定是最後一名，只希望自己能趕快跑完，不要讓工作人員等太久。」

橘子岸到頂馬拉松今晚正式開跑（記者吳孟儒攝）橘子岸到頂馬拉松今晚正式開跑（記者吳孟儒攝）

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