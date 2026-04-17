日職》恐怖！主審遭養樂多洋砲揮棒不慎打中頭部 已送加護病房

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子昨天在神宮球場面對橫濱DeNA之戰，該場比賽的主審川上拓斗不慎被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）的揮棒打中，當下無法起身，目前已經送醫治療。日職聯盟（NPB）今天透過聲明表示，川上拓斗正在加護病房接受治療。

J.歐蘇納昨天在8局下打擊時，面對一球揮空後，球棒不慎從手中脫落，剛好打中主審川上拓斗的頭部，讓他當場倒地不起，兩隊防護員趕緊上場檢查狀況，現場工作人員也拿起藍色帆布圍起來，場面相當罕見，最終川上拓斗緊急送醫治療。

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日職聯盟透過聲明表示，川上拓斗目前正在加護病房接受治療，將此事件視為極為重大案件，未來將迅速與相關單位合作，針對裁判安全保障的對策進行檢討，包括頭部防護在內的防護措施方向。

昨天比賽剛好也是川上拓斗首次於一軍擔任主審執法，他曾在日本獨立聯盟的BC聯盟執法，是日職首位出身BC聯盟的NPB正式裁判。

J.歐蘇納也在社群媒體X上發文致歉，「對於我的球棒打到主審的事情，我真的非常抱歉。我衷心希望他能平安無事，真的很抱歉。」

I'm very sorry about what happened today when my bat hit the main umpire. I hope he's well, I'm really sorry. — José Osuna （@JoseOsuna36） April 16, 2026

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