自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》恐怖！主審遭養樂多洋砲揮棒不慎打中頭部 已送加護病房

2026/04/17 16:55

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子昨天在神宮球場面對橫濱DeNA之戰，該場比賽的主審川上拓斗不慎被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）的揮棒打中，當下無法起身，目前已經送醫治療。日職聯盟（NPB）今天透過聲明表示，川上拓斗正在加護病房接受治療。

J.歐蘇納昨天在8局下打擊時，面對一球揮空後，球棒不慎從手中脫落，剛好打中主審川上拓斗的頭部，讓他當場倒地不起，兩隊防護員趕緊上場檢查狀況，現場工作人員也拿起藍色帆布圍起來，場面相當罕見，最終川上拓斗緊急送醫治療。

日職聯盟透過聲明表示，川上拓斗目前正在加護病房接受治療，將此事件視為極為重大案件，未來將迅速與相關單位合作，針對裁判安全保障的對策進行檢討，包括頭部防護在內的防護措施方向。

昨天比賽剛好也是川上拓斗首次於一軍擔任主審執法，他曾在日本獨立聯盟的BC聯盟執法，是日職首位出身BC聯盟的NPB正式裁判。

J.歐蘇納也在社群媒體X上發文致歉，「對於我的球棒打到主審的事情，我真的非常抱歉。我衷心希望他能平安無事，真的很抱歉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中