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超馬》連4年參加177KM橘子岸到頂超馬 最狂醫生李俊昌：像回娘家

2026/04/17 16:28

橘子岸到頂馬橘子岸到頂超級馬拉松今晚正式開跑（記者吳孟儒攝）橘子岸到頂馬橘子岸到頂超級馬拉松今晚正式開跑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台南報導〕邁入第4屆的橘子岸到頂超級馬拉松今晚開跑，台灣48小時超馬紀錄保持人李俊昌從第1屆開始就無役不與，今年他也將再次參戰，他說：「每次回來就像是回娘家，賽道非常具有歷史意義！」

橘子岸到頂超級馬拉松賽道以山海圳國家級綠道為藍圖，起自台江內海，沿嘉南大圳上溯至曾文水庫、阿里山，直抵東北亞最高峰玉山界碑，是台灣唯一串連山與海，更承載了400年自然環境、歷史空間與文化縱深的賽道，是一場總長度177公里、總升降6047公尺、日夜溫差超過20度、時長24小時的高難度極限冒險賽事。

本業為小兒科醫生的李俊昌，過去因為減肥而開始跑步，如今已是國內的48小時超馬紀錄保持人，而他踏上橘子岸到頂馬拉松也邁入第4年，他說：「每次參賽都有點像回娘家，這賽段非常具有歷史意義，身為台灣人能來走一趟很幸福，像是感受400年前的歷史，從海岸跑到護國神山，非常難能可貴，要我來第5、第6次都會來。」

去年衛冕冠軍的澳洲選手戈爾（Philip Gore）今出席賽前記者會時表示，「去年跑的時候就覺得很有挑戰性，尤其是中段賽事，而且很特別，所以決定再回來參賽。」

本屆賽事邀請48位國內外頂尖跑者參與挑戰，日本選手兼松藍子、田中秀和、曾宮道以及李俊昌等國內指標性好手都將參賽，此外，今年還增設公開報名的82公里挑戰組，台灣極限鐵人紀錄保持人吳承泰、藝人宋城希都將跨出探索自我極限的征途。

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