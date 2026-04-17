日職》徐若熙遇震撼教育！先發僅投1.2局狂失7分 成敗投候選人

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀鷹台灣投手徐若熙今天在主場先發面對歐力士猛牛，徐若熙僅投1.2局，2局上打完時軟銀以1比7落後，徐若熙暫列敗投候選人。

徐若熙開賽第一球投150公里速球，被歐力士開路先鋒宗佑磨擊出右外野陽春砲失1分。徐若熙先後投出2次保送，讓對手1出局攻占一、二壘，接著徐若熙被歐力士太田椋擊出安打再掉1分。徐若熙先讓歐力士球星森友哉敲左外野飛球出局，再三振歐力士洋砲希莫（Bob Seymour），結束該半局。1局下軟銀MVP球星近藤健介擊出二壘安打追回1分。

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第2局徐若熙被歐力士捕手若月健矢敲出二壘安打、又投出保送，讓歐力士無人出局攻占一、二壘。徐若熙讓宗佑磨敲左外野飛球被接殺，但他投出觸身球後讓對手攻占滿壘。歐力士球星西川龍馬敲游擊滾地球護送1分、歐力士四番中川圭太擊出適時安打再拿1分，太田椋轟出三分砲，徐若熙單局失掉5分。

徐若熙接著被森友哉敲右外野二壘安打，又投出保送，留下2出局一、二壘有人的局面退場。接替投球的軟銀左投大野稼頭央雖然發生一次暴投，但仍順利止血。

總計徐若熙先發只投1.2局用60球，被敲6安，包含挨了2發全壘打，丟4次保送、1次觸身球，只送出1次三振，失掉7分，賽後防禦率升至4.91。

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