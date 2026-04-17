中職》宋嘉翔昨晚單局2漏球 今坐板凳不配王牌搭檔

宋嘉翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿今推派王牌威能帝先發，捕手卻不是近期常搭配的宋嘉翔，改由張閔勛繼2025年9月6日後再搭配，總教練曾豪駒表示，宋嘉翔先前比較沒有連續出賽，考量專注力有點下降，因而由張閔勛搭配威能帝。

樂天今年有9場由宋嘉翔先發蹲捕，去年最佳九人捕手張閔勛只有4場，曾總表示。今年有希望宋嘉翔可以提升場次，但也會觀察連續出賽後的判斷力和專注力，再去跟張閔勛做輪替。

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昨天宋嘉翔首局處理2顆內野高飛球都沒接到，其中1球付出失分代價，曾總表示跟天氣有點關係，「昨天那2顆，球一飛上去他好像沒有找到球，這部分有請捕手教練再加強，當然這是捕手最基本的，過去他可能也不會發生這種失誤，剛好在昨天就是1場2顆。」

其中，朱迦恩擊出本壘上方的高飛球，樂天捕手宋嘉翔的手套碰到球，但沒有接到，球的落點壓線上，原本判決界外，但後來裁判透過重播輔助判決檢視，認定這球是界內球，朱迦恩靠捕手接球失誤攻上二壘。

曾總表示，昨天裁判說宋嘉翔站在模糊地帶，沒辦法判斷是界外還界內，他靠壘線太近了，「那我們也是說，如果沒有明確，是不是要維持原判，但裁判說他們裡面的判決是這樣子。」

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