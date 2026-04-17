自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》游霆崴在雨天交出優質先發 後藤光尊：非常滿意

2026/04/17 17:50

游霆崴。（資料照，記者陳志曲攝）游霆崴。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將雖於4月15日（週三）在延長賽以0：1輸給味全龍，游霆崴卻在因雨暫停約1小時後繼續投球，最終交出6局無失分的優質先發，是富邦本季繼魔力藍後第2位投滿6局的投手，總教練後藤光尊表示，對游霆崴的表現非常滿意，有考慮放進固定先發輪值。

富邦15日對味全進行至4局下，張育成率先安打，范國宸獲2壞球後，裁判基於雨勢變大暫停比賽，兩隊先發投手在恢復比賽後都續投都沒失分，游霆崴6局被打3支安打優於魔神龍5.1局被打6支安打，是他繼2024年6月18日後再次投滿6局。

後藤光尊指出，游霆崴那場的內容非常好，雖然中途碰到下雨，仍隨時做好備戰的心情，當時他曾與投手教練許銘傑溝通，覺得如果暫停時間太長，可能需要更換投手，許銘傑也去跟游霆崴溝通，「霆崴的意思是還可以，所以就讓他續投。」

富邦開季以來僅魔力藍出賽2場都投滿6局，游霆崴是富邦本季第2人，後藤日前談到先發投手的表現曾經提到，希望局數可以投長一點，游霆崴15日的表現符合教練團的期待，「我非常滿意，只是那場比賽剛好打擊沒有發揮，對投手很抱歉。」

游霆崴生涯先發、後援各為33場、43場，僅2021年出賽15場有12場先發以固定先發出賽，後藤表示，今年春訓讓游霆崴以先發調整，這場好投讓他考慮把游霆崴放在固定先發，「他的內容是所有投手最好的。」游霆崴本季防禦率1.64排聯盟第3。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中