中職》游霆崴在雨天交出優質先發 後藤光尊：非常滿意

游霆崴。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將雖於4月15日（週三）在延長賽以0：1輸給味全龍，游霆崴卻在因雨暫停約1小時後繼續投球，最終交出6局無失分的優質先發，是富邦本季繼魔力藍後第2位投滿6局的投手，總教練後藤光尊表示，對游霆崴的表現非常滿意，有考慮放進固定先發輪值。

富邦15日對味全進行至4局下，張育成率先安打，范國宸獲2壞球後，裁判基於雨勢變大暫停比賽，兩隊先發投手在恢復比賽後都續投都沒失分，游霆崴6局被打3支安打優於魔神龍5.1局被打6支安打，是他繼2024年6月18日後再次投滿6局。

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後藤光尊指出，游霆崴那場的內容非常好，雖然中途碰到下雨，仍隨時做好備戰的心情，當時他曾與投手教練許銘傑溝通，覺得如果暫停時間太長，可能需要更換投手，許銘傑也去跟游霆崴溝通，「霆崴的意思是還可以，所以就讓他續投。」

富邦開季以來僅魔力藍出賽2場都投滿6局，游霆崴是富邦本季第2人，後藤日前談到先發投手的表現曾經提到，希望局數可以投長一點，游霆崴15日的表現符合教練團的期待，「我非常滿意，只是那場比賽剛好打擊沒有發揮，對投手很抱歉。」

游霆崴生涯先發、後援各為33場、43場，僅2021年出賽15場有12場先發以固定先發出賽，後藤表示，今年春訓讓游霆崴以先發調整，這場好投讓他考慮把游霆崴放在固定先發，「他的內容是所有投手最好的。」游霆崴本季防禦率1.64排聯盟第3。

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