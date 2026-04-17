中職》看到球員時期活動照片 後藤光尊：當時其實沒有很想參加

富邦悍將總教練後藤光尊拿起歐力士2012年特色主題活動「野球戰隊Buffaloes」宣傳照合影。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天賽前休息區的球隊白板上，赫然冒出1張2012年歐力士球星身穿七彩球衣的活動照片，站在Ｃ位的正是富邦現任總教練後藤光尊，他很不好意思地說：「當時其實沒有很想參加的。」

歐力士曾於2012年選手會日推出特色主題「野球戰隊Buffaloes」，活動靈感來自「特攝超級戰隊系列」，在宣傳照Ｃ位的紅色戰士是當時的隊長後藤光尊。後藤指出，看到這張照片只覺得當時好年輕，當初沒有很想要參加這個活動，「真的好害羞，感覺像是被嘲笑了。」

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「野球戰隊Buffaloes」安排不同球員穿上不同顏色的特殊球衣，藍色戰士是現任歐力士總教練岸田護，右上角紅藍雙色造型、眼睛發射雷射光的是今年春訓擔任中信兄弟客座教練的韓籍強打李大浩，黑色爆炸頭是中信兄弟一軍打擊教練後藤駿太。

富邦球團還為推出後藤推出應援毛巾，讓他成為隊史有出應援毛巾第1位教頭，他笑說：「剛才看到有嚇了一跳，但很開心，終於有我的毛巾了，因為還沒拿到實體，所以還沒有跟家人分享，有沒有人買就不知道了。」

歐力士2012年特色主題活動「野球戰隊Buffaloes」宣傳照，在Ｃ位的紅色戰士是現任富邦悍將總教練後藤光尊。（記者徐正揚攝）

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