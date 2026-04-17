WTT支線賽》扳倒日本世大運銀牌國手 黃愉偼驚奇闖進決賽

合庫女將黃愉偼擊退日本的木村香純，首度挺進女單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕合庫女將黃愉偼的驚奇之旅還沒結束!她在2026年WTT哈維若夫支線賽女單4強賽以3:1力退世界排名120的日本好手木村香純，首度挺進WTT賽事女單決賽，今晚11點40分將和另一名日本女將赤江夏星爭奪冠軍，世界排名42的赤江夏星在4強賽以3:2逆轉雙打搭檔笹尾明日香。

26歲的木村香純效力於日本T聯賽名古屋隊，也是日本隊摘下2023年成都世大運女子團體銀牌的主力之一，去年曾獲得帕納久里什泰支線賽女單冠軍。她在這一站扮演「新星殺手」，一路擊敗16歲台灣新星陳忞昕、17歲的南韓名將之後劉叡潾及世界排名34的19歲威爾斯新秀赫爾西，展現雄厚的實力。

請繼續往下閱讀...

面對陌生的木村香純，黃愉偼首局在1:2落後下連拿3分反超比數後，一路保持領先，11:7先馳得點；次局，黃愉偼在9:5領先下遭遇亂流，連丟5分，之後雖然連續化解兩個局點，但隨後接發球失誤、正手回球出界，11:13遭逆轉。

關鍵第3局，黃愉偼在被追到5:4後及時回神，打出一波6:0的反擊，11:4再下一城，也打出信心。第4局，黃愉偼克服開局1:3落後，連追3分反超比數，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，黃愉偼在9:6領先下連丟2分，她也果斷地叫暫停，經過短暫的冷靜之後，她先以一記精彩的正手反拉得手，隨後對手接發球失誤，最終11:8鎖定勝利。

黃愉偼表示，「第一次打進決賽真的很開心! 畢竟木村實力也很強，這場主要就是專注想著把平時訓練的東西發揮出來，希望能展現最好一面!」

世界排名83的黃愉偼在青少年時期兩度遭遇赤江夏星，雙方各拿1勝，對於今晚的決戰，她說，「這次是成人賽第一次對上 赤江，也不會去想太多，還是全力去拚，專注在每1分，把自己發揮到最好，也去享受這個舞台!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法