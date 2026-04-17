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「璃來龍」今退役首現身春季園遊會 木原龍一曝「這原因」才閃電宣布

2026/04/17 21:08

日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。（資料照，美聯社）日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕剛於今（17日）上午閃電宣布引退的日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，退役後首次出席位於赤坂御苑舉辦的春季園遊會。

FNN》報導，三浦璃來感性表示，「覺得這7年來的長期努力真的很值得」，木原龍一也說，「能得到對我們兩人累積成果的讚賞，真的感到非常高興」。

由天皇夫婦主辦的春季園遊會中，天皇夫婦與愛子公主皆親切慰問了剛宣布引退的兩人。天皇陛下除了詢問兩人的成軍默契外，也關心退役後的規劃；雅子皇后則特別提到三浦選手與愛子公主的緣分，「妳與愛子是同年出生，生日也很接近。妳表現得非常穩重」。

愛子公主更化身小粉絲，對滑冰技術提出專業詢問，「你們的同步率太驚人了；從起跳到落地，一切都完美同步。我真的很佩服。是如何練習才能掌握好時機的呢？」最後愛子公主也感性告白，「三浦小姐與我同樣是12月出生的同齡人，請原諒我擅自產生了親近感，一直關注著您的表現」。

結束首次園遊會行程後，木原龍一透露了今早宣布引退的原因，「因為想向天皇報告我們對未來的規劃，所以決定在園遊會前發表，希望能誠實地向天皇表達目前的心境」。

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